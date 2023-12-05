Женщина выжила, упав на рельсы в московском метро

В Москве пожилая женщина выжила, упав на рельсы перед приближающимся поездом в метро. Инцидент произошел на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
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