Как ведут себя зимние шины Ikon на 30-градусном морозе? Проверили!

Марка Ikon уже примелькалась, хотя была зарегистрирована только в апреле 2023 года. За ней – большой бэкграунд покинувшей Россию фирмы Nokian и крупнейший отечественный шинный завод производительностью 17 млн покрышек в год.
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