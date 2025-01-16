Дмитрий Медведев: Берлинская стена по Днепру — идея протухшая

На Западе все больше склоняются к «германскому» варианту раздела Украины Дмитрий Родионов Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Материал комментируют: Владимир Блинов Лариса Шеслер У сценария решения конфликта на Украине, предполагающего ее разделение наподобие ФРГ и ГДР, нет никаких шансов, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.