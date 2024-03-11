Ученые назвали количество шагов в день, компенсирующее сидячий образ жизни

Малоподвижный образ жизни становится все более распространенным, он связан с более высоким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, повышенным риском рака, диабета и более короткой продолжительностью жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии