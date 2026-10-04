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Эксперт дала рекомендации по защите от мелких клещей в осенний период

Эксперт дала рекомендации по защите от мелких клещей в осенний период

Теплая погода при этом способна продлить сезон активности членистоногих Осенью на природе стоит особенно внимательно защищаться от нимф клещей — молодых особей размером всего один-два миллиметра, которых сложно заметить на одежде и коже.

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