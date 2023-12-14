Застройщики Севастополя стали меньше нарушать закон

Согласно отчету заместителя главы управления государственного строительного надзора и экспертизы (Севгосстройнадзор) Дмитрия Клименко, специалисты ведомства зафиксировали снижение нарушений в сфере строительства.
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