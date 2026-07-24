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Царьград

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Депутат Гусев предложил фиксировать собрания жильцов органами контроля

Депутат Гусев предложил фиксировать собрания жильцов органами контроля

Депутат Дмитрий Гусев выступил с инициативой контроля собраний собственников жилья для борьбы с поддельными протоколами, сохраняющими управление многоквартирными домами за недобросовестными управляющими компаниями.

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