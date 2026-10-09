Юлия Волкова устроила пляжную фотосессию и удивила блогеров

Юлия Волкова, солистка группы «Тату», отправилась на отдых, где организовала фотосессию. Она предстала в купальном лифе оливкового цвета, дополнив образ розовой мини-юбкой.
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