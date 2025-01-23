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Ивановские новости

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Крупный банк представил ивановцам финансовый гороскоп по итогам прошлого года

Крупный банк представил ивановцам финансовый гороскоп по итогам прошлого года

Финансовые привычки всех знаков зодиака в 2024 году проанализировали специалисты ВТБ. Козероги возглавляют рейтинг вкладчиков, Стрельцы оказались наиболее бережливыми, Раки чаще остальных пользуются денежными переводами, Львы получили наибольшую сумму кешбэка, а Близнецы стали самым цифровым знаком.

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