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Газета.ру

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Депутат Рады Гончаренко заявил, что Украине не хватает денег

Депутат Рады Гончаренко заявил, что Украине не хватает денег

 © Gleb Garanich/Reuters Украина до сих пор не получила $29,5 млрд, на которые рассчитывала при финансировании гражданских расходов до конца года, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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