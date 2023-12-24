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Свежие комментарии

  • StarPer
    Ну вот и "крыша" проявилась.Киркоров оправдыв...
  • Сергей Туренко
    А этот босоногий мальчик пускай едет в свое Майами и больше оттуда не возвращается. Иш как оперился. Фейсом об тэйбл ...Григорий Лепс озв...
  • Надежда Белугина
    Дети смотрят на эту мразь и думают: "Так вот что надо делать, чтобы на экране себя увидеть". А потом по призыву, что ...Охлобыстин назвал...

Охлобыстин назвал «голую вечеринку» Ивлеевой первым шагом к революции в стране

Охлобыстин назвал «голую вечеринку» Ивлеевой первым шагом к революции в стране

Иван Охлобыстин: «Голая вечеринка» Насти Ивлеевой может привести к революции Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин озвучил свое мнение относительно «голой вечеринки», организованной ведущей и блогером Настей Ивлеевой.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Соглашусь с мнением Охлобыстина.  Наши солдатики давно уже требуют убрать эту нечисть с экранов. Им трудно принять, что за такую мерзость они вынуждены рисковать своей жизнью. Не их они хотят защищать.
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12 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Ребята воют за нас, а их дети смотрят на эту мразь
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11 час.
Надежда Белугина
Дети смотрят на эту мразь и думают: &quot;Так вот что надо делать, чтобы на экране себя увидеть&quot;. А потом по призыву, что вечеринка почти без одежды, надеть носок на причинное место и понести наказание за весь этот курятник в гордом одиночестве. Или просто в одиночестве, ведь все пакостливые трусливы.
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11 час.

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