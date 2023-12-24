Охлобыстин назвал «голую вечеринку» Ивлеевой первым шагом к революции в стране

Соглашусь с мнением Охлобыстина. Наши солдатики давно уже требуют убрать эту нечисть с экранов. Им трудно принять, что за такую мерзость они вынуждены рисковать своей жизнью. Не их они хотят защищать.

Надежда Белугина

Дети смотрят на эту мразь и думают: "Так вот что надо делать, чтобы на экране себя увидеть". А потом по призыву, что вечеринка почти без одежды, надеть носок на причинное место и понести наказание за весь этот курятник в гордом одиночестве. Или просто в одиночестве, ведь все пакостливые трусливы.