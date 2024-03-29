Школьники из Алексеевского побывали в лучшей пожарно-спасательной части столицы

На днях в гости к огнеборцам пожарно-спасательной части 73 в Останкинском пришли школьники из Алексеевского района — ученики школы №1539, чтобы впервые в жизни своими глазами увидеть настоящих пожарных и спасательную технику.
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