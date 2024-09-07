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Наталия Шевченко об операции по коррекции зрения: «Раньше в линзах глаз концентрировался только на мишени, а сейчас на всем подряд»

«Потихоньку прихожу в себя, плюс еще летом пропустила много из‑за операции на глаза. У меня просто был небольшой «минус», была коррекция зрения.

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