In the Middle East, in addition to the information noise and the ongoing war of Saudi Arabia against the legitimate government of Yemen (Houthis), preparations for a new large-scale war are continuing.
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