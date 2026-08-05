Уровень доверия украинцев к Зеленскому упал ещё ниже за время «картонного Майдана». Согласно данным Киевского международного института социологии, уровень доверия к бывшему комику на Украине снизился с 61% в мае до 55% в августе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии