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Русская весна

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Уровень доверия украинцев к Зеленскому продолжает падать — результаты опроса

Уровень доверия украинцев к Зеленскому продолжает падать — результаты опроса

Уровень доверия украинцев к Зеленскому упал ещё ниже за время «картонного Майдана». Согласно данным Киевского международного института социологии, уровень доверия к бывшему комику на Украине снизился с 61% в мае до 55% в августе.

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