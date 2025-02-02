Назаров: Залужный в 2022 году предлагал окружить или блокировать Белгород

Советник бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров заявил, что в 2022 году командующий украинской армией предлагал провести операцию на территории Белгородской области, чтобы обезопасить Харьков.
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