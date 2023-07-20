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Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ разбилось о российские линии обороны

Офицер НАТО Атламазоглу: контрнаступление ВСУ разбилось о российские линии обороны

Российские войска хорошо подготовились и оказали Вооруженным силам Украины упорное сопротивление. Контрнаступление провалилось из-за минных полей и укрепленных линий обороны, заявил в статье 19FortyFive отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

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