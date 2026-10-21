Военный аналитик Лоуренс Уилкерсон заявил, что Владимир Зеленский вскоре попытается скрыться. Выборы президента Украины отменены из-за военного положения, а Дональд Трамп призывает к его отставке после нелестных комментариев и атак ВСУ на НПЗ в России.
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