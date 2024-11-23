Эксперт Марочко сообщил о безуспешных контратаках ВСУ в Купянске

Формирования ВСУ в Купянске Харьковской области совершают безуспешные контратаки, пытаясь замедлить наступление российской армии, заявил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко 23 ноября ТАСС.
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