Миссис Россия-2024: Хотим с мужем завести четвертого ребенка

Больше 35 участниц со всей России — и лишь одна корона для одной победительницы. Новой «Миссис Россия» — победительницей самого престижного конкурса красоты среди замужних женщин, который вот уже больше 20 лет проводит фонд «Планета женщин», — стала Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга.