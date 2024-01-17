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“Потерь нет”. Удары по американским базам нанесут русские ракеты?

“Потерь нет”. Удары по американским базам нанесут русские ракеты?

Исламская Республика Иран ожидаемо начала давать ответку за операцию западной коалиции «Страж процветания» в Красном море.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Отличная работа Ирана. Иранцы  (персы) всегда были и есть отличными воинами. Они , как и мы, не сломались  от усилий пиндосии и мелкобритии. Зря те пытаются их сломить. Это - народ-воин не то, что  замухрышные пиндосские геи в их армии.
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3 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Для начала надо что бы хуситы потопили корабль мелкобритании и для этого нужно передать им противокорабельные ракеты.
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1 час.

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