“Потерь нет”. Удары по американским базам нанесут русские ракеты?

Людмила Лиханова

Отличная работа Ирана. Иранцы (персы) всегда были и есть отличными воинами. Они , как и мы, не сломались от усилий пиндосии и мелкобритии. Зря те пытаются их сломить. Это - народ-воин не то, что замухрышные пиндосские геи в их армии.