Исламская Республика Иран ожидаемо начала давать ответку за операцию западной коалиции «Страж процветания» в Красном море.
“Потерь нет”. Удары по американским базам нанесут русские ракеты?
Комментарии
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Людмила Лиханова
Отличная работа Ирана. Иранцы (персы) всегда были и есть отличными воинами. Они , как и мы, не сломались от усилий пиндосии и мелкобритии. Зря те пытаются их сломить. Это - народ-воин не то, что замухрышные пиндосские геи в их армии.
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3 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Для начала надо что бы хуситы потопили корабль мелкобритании и для этого нужно передать им противокорабельные ракеты.
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1 час.
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