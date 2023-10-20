«Известия» оценили фильм «Голубиный туннель» о разведчике Корнуэлле

В пятницу, 20 октября, Apple выпускает фильм Эррола Морриса, одного из главных документалистов мира. Это «Голубиный туннель» — беседа Морриса с Дэвидом Корнуэллом, разведчиком и автором лучших шпионских детективов ХХ века.
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