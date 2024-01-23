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На Кубани введут ограничения розничной продажи спиртного в точках общепита

На Кубани введут ограничения розничной продажи спиртного в точках общепита

На заседании Законодательного собрания Краснодарского края обсудили возможность введения дополнительных мер по контролю за продажей алкоголя в точках общественного питания, находящихся в многоквартирных домах, пишет ФедералПресс.

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