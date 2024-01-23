На Кубани введут ограничения розничной продажи спиртного в точках общепита

На заседании Законодательного собрания Краснодарского края обсудили возможность введения дополнительных мер по контролю за продажей алкоголя в точках общественного питания, находящихся в многоквартирных домах, пишет ФедералПресс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии