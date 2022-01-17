Эксперт назвал опасную для России брешь в законе об отечественной технике

Гендиректор МЦСТ (разработчика отечественных процессоров "Эльбрус") заявил о том, что проект изменений в постановление правительства "о подтверждении производства промышленной продукции на территории России", который предполагает балльную систему оценки техники для включения в реестр русской радиоэлектронной продукции и отсрочку до 2024 года на обязательное использование отечественных процессоров противоречит утвержденной президентом России в июле прошлого года Доктрине информационной безопасности, а также Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.