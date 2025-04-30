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Царьград

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Трамп уверен: Путин "хочет прекратить войну"

Трамп уверен: Путин "хочет прекратить войну"

Лидер США заявил, что Москва намерена добиться урегулирования конфликта на Украине.Американский президент Дональд Трамп уверенно заявил, что власти России хотят добиться мирного урегулирования на Украине.

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