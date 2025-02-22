RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Интересно, что зелька сделает, узнав об этомМаск заявил, что ...
  • Eduard
    Какие"добренькие" мол убивайте россиян)Польша оплатила у...
  • Александр Фотон
    А куда она бежать собралась в скором времени? Ей ведь напомнят непонимание русской речи....«СТРАНА.ua»: сотр...

«Тоттенхэм» обратился к вещателям с просьбой правильно называть команду

«Тоттенхэм» обратился к вещателям с просьбой правильно называть команду

Клуб АПЛ «Тоттенхэм» «Тоттенхэм» обратился к вещателям с просьбой правильно называть команду. Как сообщает The Athletic, лондонцы просят называть их в телевизионных трансляциях «Тоттенхэм Хотспур» или «шпоры».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх