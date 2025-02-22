Клуб АПЛ «Тоттенхэм» «Тоттенхэм» обратился к вещателям с просьбой правильно называть команду. Как сообщает The Athletic, лондонцы просят называть их в телевизионных трансляциях «Тоттенхэм Хотспур» или «шпоры».
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