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Татар-информ

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Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году

Минпросвещения обновит стандарт обучения в начальной школе в 2027 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Министерство просвещения России планирует в 2027 году обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной школы.

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