Как бороться с пятнами на рассаде огурцов: основные причины и методы лечения Ольга ВайленкоВыращивание огурцов в теплицах или на подоконниках может стать настоящим вызовом, особенно если рассада начинает покрываться пятнами.
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