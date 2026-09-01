Mash: власти регионов РФ потратили около 20 млн рублей на защиту от прослушки

Чиновники и государственные организации в российских регионах за последние два года потратили около 20 млн рублей на оборудование для защиты от прослушивания.
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