В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для терактов

За провозом взрывчатки из Грузии в РФ стоял депутат от партии Зеленского Андрей ШарашидзеВ Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщила Служба госбезопасности страны.
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