В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для терактов

За провозом взрывчатки из Грузии в РФ стоял депутат от партии Зеленского Андрей ШарашидзеВ Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов, сообщила Служба госбезопасности страны.