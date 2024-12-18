Культурная неделя: выбор «Известий»

КиноОперация «Неман», 16+ Фото: Wink Режиссер: Сергей Виноградов. В ролях: Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров, Александр Дуденков, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий, Артур Харитоненко, Ольга БелинскаяПремьера сериала, снятого по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины».
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