Почему Моисей водил евреев по пустыне 40 лет? Куда они так долго шли

Многие из вас смотрели шикарный американский фильм «Цари и боги», в котором рассказывается о том, как угнетенные евреи, более двухсот лет находившиеся в рабстве в Египте, под предводительством Моисея бегут от своих господ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- МВД накрыло лоббистов мигрантов - запреты на проверки и поиски официально сняты
- Выяснилось, почему в России начался разгул нелегальной миграции: кто и зачем додумался ограничить МВД мораторием на проверки бизнеса?
- Россия - родина таджиков?Судей и мэра Беглова обвинили в "отмазывании преступников": уроженец Азербайджана напал на полицию, оскорбил русских — и отделался штрафом
Свежие комментарии