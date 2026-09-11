Харитонов о значении премии «Тульский бизнес-2026» для региона

Премия «Тульский бизнес-2026» помогает предпринимателям региона развивать и оценивать свой бизнес, создавая ориентиры и возможности для его роста.
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