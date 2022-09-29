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Праздник урожая "БахчаФест" отменили в Уссурийске

Праздник урожая "БахчаФест" отменили в Уссурийске

Фестиваль "БахчаФест" (0+) решено отменить в Уссурийском городском округе. Такое решение было принято с учетом выступления губернатора Приморья Олега Кожемяко, который порекомендовал отменить праздничные мероприятия, сообщает ИА UssurMedia.

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