Можно ли оформить карту рассрочки в 18 лет? Тамара АрноМожно ли оформить карту рассрочки в 18 лет? Карта рассрочки — удобный финансовый инструмент, который позволяет совершать покупки с отсрочкой платежа и без переплат.
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