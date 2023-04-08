Рогов назвал пиар-акцией указ Зеленского о создании 19 военных администраций в подконтрольной России части Запорожской области

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», назвал пиар-акцией указ украинского лидера Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на подконтрольной Москве территории Запорожской области.
Популярные статьи
- Глава Курчатовского института Ковальчук заявил, что РФ «сделала» США в вопросе ядерных вооружений: «они нас долго еще не догонят»
- Никас Сафронов: если Россию изолировать на 5 лет, выяснится, что наша страна процветает, а мир изменился не в лучшую сторону
- В Генпрокуратуру РФ пожаловались на актера Данилу Козловского и попросили проверить его на предмет дискредитации армии
Свежие комментарии