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Рогов назвал пиар-акцией указ Зеленского о создании 19 военных администраций в подконтрольной России части Запорожской области

Рогов назвал пиар-акцией указ Зеленского о создании 19 военных администраций в подконтрольной России части Запорожской области

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», назвал пиар-акцией указ украинского лидера Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на подконтрольной Москве территории Запорожской области.

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