В Ростове подстанция получила повреждения после падения беспилотника

На месте работают аварийные бригады В Ростове-на-Дону пострадала трансформаторная подстанция из-за падения обломков БПЛА В результате в четырех районах города возникли перебои с электроснабжением, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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