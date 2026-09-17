В Ростове подстанция получила повреждения после падения беспилотника

На месте работают аварийные бригады В Ростове-на-Дону пострадала трансформаторная подстанция из-за падения обломков БПЛА В результате в четырех районах города возникли перебои с электроснабжением, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе "Макс".