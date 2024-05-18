В Севастополе прошла «Школа будущих командиров»

18 мая в парке «Патриот» состоялась дополнительная общеобразовательная военно-патриотическая программа «Школа будущих командиров» для артековцев лагерей «Речной» и «Лесной» международного детского центра «Артек».
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