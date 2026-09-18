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Татар-информ

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Мухаметшин похвалил Чистопольский район за обмен студентами из вузов Китая

Мухаметшин похвалил Чистопольский район за обмен студентами из вузов Китая

Сегодня Почетный Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин принял участие в торжественном открытии аудитории китайского языка имени Петра Кафарова в Чистопольском филиале Казанского инновационного университета имени В.

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