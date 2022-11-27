Вечерняя Москва

17 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Туристический поезд до Великого Устюга запустили для участников СВО и их семей

Туристический поезд до Великого Устюга запустили для участников СВО и их семей

Российские военные, которые прошли реабилитацию после ранений, полученных в зоне спецоперации, отправились вместе с членами своих семей в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх