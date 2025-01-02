На Украине сообщили об эвакуации 11 тыс. человек из Харьковской области

За последние несколько месяцев украинские власти эвакуировали из Харьковской области около 11 тысяч жителей, заявил 2 января глава военно-гражданской администрации региона Олег Синегубов в эфире украинского телеканала "Рада".
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