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Ученые наконец выяснили, почему древние египтяне строили пирамиды вдали от Нила

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Археологи из Египта, Австралии и США обнаружили давно засыпанный рукав реки Нил, проходивший рядом с более чем 30 пирамидами в египетской Гизе.

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