Россия сократила импорт вина вдвое, Испания вышла из рынка

В первом квартале 2025 года Россия вдвое снизила импорт иностранных вин, и на этом фоне Испания выбыла из числа крупнейших поставщиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.
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