Валерий Осталеп: "Молдова может выстроить здоровые отношения с  Украиной, Румынией, ЕС и Россией" 

Молдова может быть суверенным государством, без хозяев, и выстроить абсолютно нормальные, здоровые отношения с Украиной, Румынией, с Евросоюзом и с Россией, и к этому надо стремиться, но это зависит только от граждан страны, от наличия критической массы разумных людей.