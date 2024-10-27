Валерий Осталеп: "Молдова может выстроить здоровые отношения с  Украиной, Румынией, ЕС и Россией" 

Молдова может быть суверенным государством, без хозяев, и выстроить абсолютно нормальные, здоровые отношения с Украиной, Румынией, с Евросоюзом и с Россией, и к этому надо стремиться, но это зависит только от граждан страны, от наличия критической массы разумных людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии