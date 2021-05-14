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В Совфеде поддержали идею введения нового пособия для пенсионеров

В Совфеде поддержали идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT оценил предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести ежегодное единовременное пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты.

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