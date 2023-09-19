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Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры СВАО

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры СВАО

На северо-востоке Москвы строятся социальные объекты В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры города, в том числе о социальных объектах, строящихся на северо-востоке столицы.

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