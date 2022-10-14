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Interia: в Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за украинских беженцев

Interia: в Польше испугались рекорда по ВИЧ из-за украинских беженцев

По данным портала Inertia, 2022 год в Польше стал рекордным по числу выявленных случаев ВИЧ. Кроме этого, жители страны чувствуют, что из-за «изменения социального поведения» граждан и наплыва украинских беженцев число заражений может повыситься.

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