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Воронежские новости

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Патриотический проект Олега Карпикова «Во славу Родины и флага» объединил орловские школы

Патриотический проект Олега Карпикова «Во славу Родины и флага» объединил орловские школы

На Орловщине осень — время особенное. Линейки отгремели, первоклашки уже привыкли к школьным будням, а 5 октября страна отмечает один из самых сердечных праздников — День учителя.

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