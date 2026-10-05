Патриотический проект Олега Карпикова «Во славу Родины и флага» объединил орловские школы

На Орловщине осень — время особенное. Линейки отгремели, первоклашки уже привыкли к школьным будням, а 5 октября страна отмечает один из самых сердечных праздников — День учителя.
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