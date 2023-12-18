Резиденция Деда Мороза в парке Люберец вошла в число лучших в Подмосковье

РИАМО - 18 дек. Резиденция главного новогоднего волшебника в Центральном парке городского округа Люберцы стала одной из лучших в Подмосковье по версии региональной дирекции по развитию парков и получила отличительный знак «Дед Мороз рекомендует», сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.
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