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Резиденция Деда Мороза в парке Люберец вошла в число лучших в Подмосковье

Резиденция Деда Мороза в парке Люберец вошла в число лучших в Подмосковье

РИАМО - 18 дек. Резиденция главного новогоднего волшебника в Центральном парке городского округа Люберцы стала одной из лучших в Подмосковье по версии региональной дирекции по развитию парков и получила отличительный знак «Дед Мороз рекомендует», сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

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