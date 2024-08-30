Запрет на продажу алкоголя в Ленобласти 1 сентября 2024: когда действует

Стало известно, когда в Ленобласти будет действовать запрет на продажу алкоголя в День знаний-2024.В Ленинградской области, как и в некоторых остальных регионах России, будет действовать запрет на продажу алкоголя в период Дня знаний.
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